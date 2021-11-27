СКР просит арестовать директора шахты "Листвяжная"

09:54
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Представитель Следственного комитета РФ попросил суд арестовать директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели людей. Об этом сообщает "Интерфакс".
Следствие просит взять обвиняемого под стражу до 25 января будущего года. Прокурор ходатайство следствия поддержал.
Сам Махраков вину не признает. Также он заверил суд, что не собирается скрываться и попросил о домашнем аресте.
Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв.
Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.
Кроме того, Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Президент также отметил, что для поддержки пострадавших и семей погибших правительство РФ и региональные власти должны сделать все необходимое. По данной теме Путин находится на постоянной связи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Состояние выжившего спасателя в шахте "Листвяжная" оценивается как тяжелое
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