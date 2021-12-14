В Генпрокуратуре предложили запретить работу шахтеров на большой глубине

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Участники заседания комиссии по энергетике федерального госсовета предложили запретить труд шахтеров на глубине, где нельзя обеспечить безопасность их жизни и здоровью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин рассказал, что после трагедии на "Листвяжной" прокуратура организовала проверки на угледобывающих предприятиях. В результате в 10 регионах выявили серьезные нарушения требований промышленной безопасности.

По словам Демешина, для решения существующих проблем необходимо совершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности в этой области.

"В частности, предусмотреть оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы при наличии угрозы их жизни и здоровью до устранения рисков", – отметил он.

Замгенпрокурора также предложил запретить нахождение в шахте более чем одной смены горняков и ввести требования о необходимости обслуживания систем контроля организациями, которые имеют нужный уровень подготовки специалистов.

Вице-премьер Александр Новак добавил, что рабочие предложили создать запас инструментария, который есть у военизированных горноспасательных частей. Шахтеры считают, что это наделит их возможностями самостоятельного спасения людей до прибытия специалистов.

"Высказаны предложения по контролю уровня дегазации, увеличению страховых возмещений, по льготной ипотеке работникам, которые трудятся в особо опасных условиях", – говорится в сообщении.

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий подчеркнул, что для предотвращения аварийных ситуаций разработаны нормативные правовые основы, которые совершенствуются.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.

