13:30
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В МЧС подтвердили гибель горноспасателя на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, сообщает РИА Новости.
Семье погибшего окажут помощь. Причину смерти горноспасателя на шахте установит экспертиза.
"Нам доподлинно известно, что это случилось. Это случилось в составе отделения, звена. Все остальные себя чувствуют хорошо. Причины установит судебно-медицинская экспертиза. Мы своих не бросаем, семье, родным и близким окажем всяческую помощь", – сказал первый замминистра МЧС России Александр Чуприян в ходе рабочей поездки в Кемерово.
Ранее СМИ писали, что один из горноспасателей скончался во время поисковой операции на шахте в Кемеровской области. Погибший был сотрудником военизированной горноспасательной части. Причина его смерти устанавливается.
Накануне спасатели подняли на поверхность тело одного из двух горняков, погибших на шахте "Распадская-Коксовая" 5 июля.
Причиной трагедии в пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска. Во время ЧП из шахты на поверхность были выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
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