Горноспасатель умер во время поисковой операции на шахте в Кузбассе – СМИ

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Один из горноспасателей скончался во время поисковой операции на шахте "Распадская – Коксовая" в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что погибший был сотрудником военизированной горноспасательной части. Причина смерти устанавливается.

"Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции", – говорится в сообщении.

Накануне спасатели подняли на поверхность тело одного из двух горняков, погибших на шахте "Распадская-Коксовая" 5 июля.

Причиной трагедии в пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска. Во время ЧП из шахты на поверхность были выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

