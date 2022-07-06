Тело одного из двух погибших на шахте в Кузбассе горняков подняли на поверхность

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Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух горняков, погибших на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава Междуреченского округа Кузбасса Владимир Чернов.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. Горнякам, которые в результате ЧП получили травмы, оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Травмы легкие, шахтеры от госпитализации отказались, выбрали амбулаторное лечение", – написал политик в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла накануне. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.

Из шахты на поверхность были выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области. По данным ведомства, из-за прорыва произошло частичное обрушение горной массы. В момент происшествия внутри находились 284 человека, а на аварийном участке – два человека.