Пропавший 6 дней назад при обрушении на шахте "Распадская-Коксовая" горняк найден живым

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спасатели обнаружили живым горняка, который пропал в забое после обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации собеседника агентства, в настоящее время горняка осматривают медики.
Ранее в МЧС подтвердили гибель горноспасателя во время поисковой операции на шахте в Кемеровской области. Погибший был сотрудником военизированной горноспасательной части. Причина его смерти устанавливается. Семье погибшего окажут помощь. Причину смерти горноспасателя на шахте установит экспертиза.
Трагедия произошла 5 июля. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.
Из шахты на поверхность были выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку. выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
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