Специалисты шахты "Ангидрит" в Норильске не пострадали при возгорании подстанции

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Специалисты шахты "Ангидрит" в Норильске не пострадали в результате возгорания подстанции. Об этом сообщает ТАСС.

"Весь технологический персонал оперативно эвакуирован, пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе корпорации "Норникель".

Там добавили, что на территории происшествия работают горноспасатели. По данным корпорации, на осуществлении производственной программы подобный инцидент не отразится.

Специалисты шахты занимаются добычей ангидрита, который используют для приготовления закладочного материала подземных выработок.

Ранее сообщалось, что работников шахты "Ангидрит" в срочном порядке эвакуировали из-за пожара на трансформаторной подстанции. Пламя появилось на глубине 70 метров.

Кроме того, вся производственная деятельность была приостановлена.

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