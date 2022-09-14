Причиной ЧП на "Листвяжной" стала работа электрооборудования в загазованных выработках

Фото: РИА Новости/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стала работа электрооборудования в загазованных выработках. Об этом сообщили в Ростехнадзоре по итогам расследования.

Уточняется, что специалисты выявили три ключевых техпричины. Среди них – загазованность лавы из-за нехватки нужного количества воздуха, функционирование электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

В Ростехнадзоре также выделили главные организационные причины происшествия. В их числе:

системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности;

игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов;

нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.

Уточняется, что материалы расследования были направлены в СК России.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошли 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии возбуждены два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.

