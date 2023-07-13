Шахта "Листвяжная" в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в 2021 году

Фото: sds-ugol.ru

Шахта "Листвяжная" в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в ноябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте холдинга "СДС-уголь", в который входит шахта.

Уточняется, что специалисты проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также провели профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность во время очистных работ.

Помимо этого, во время обследования в шахте была получена положительная оценка пылевзрывобезопасности, крепления горных выработок, работы многофункциональной системы безопасности предприятия и прочего.

Новый очистной забой шахты "Листвяжная" обеспечен расчетным количеством воздуха, а блок лавы оборудован датчиками аэрогазового контроля системы "Микон-III".

Директор ООО "Шахта "Листвяжная" Виктор Ануфриев сообщил, что возобновление добычи угля является важным шагом для предприятия.

"Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности", – добавил он.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошли 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии были возбуждены два уголовных дела, а также арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.

Позже в Ростехнадзоре сообщили, что причиной ЧП на шахте "Листвяжная" стала работа электрооборудования в загазованных выработках.