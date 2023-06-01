Власти сообщили о задымлении в ростовской шахте

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Задымление произошло в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства промышленности и энергетики региона.

По его словам, ее работу временно приостановили. Ранее сообщалось, что утром в штреке шахты обрушилась порода. На момент ЧП на участке находились 10 человек, все шахтеры вышли самостоятельно, никто не пострадал.

Причины задымления сейчас устанавливаются.

В апреле губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что на шахте "Распадская" произошло возгорание на глубине нескольких сотен метров. Находящихся там людей эвакуировали. Работа шахты была временно приостановлена. Позже в экстренных службах поделились, что все горняки "Распадской" вышли на поверхность.