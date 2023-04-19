15:01Происшествия
Пожар произошел на шахте "Распадская" в Междуреченске
Фото: ТАСС/Андрей Михайлов
На шахте "Распадская" в Междуреченске Кемеровской области произошел пожар. Информацию об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС на шахте "Распадская", – говорится в сообщении.
Пожар произошел на глубине нескольких сотен метров. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по региону, находящихся в шахте людей эвакуируют. В настоящее время из шахты уже эвакуировали 108 из 271 горняка.
По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет. Работа шахты "Распадская" временно приостановлена.
До этого задымление произошло в шахте "Обуховская" в Ростовской области. Из шахты эвакуировали более 200 человек. Для ликвидации задымления на территории происшествия запустили вентиляционную систему.
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