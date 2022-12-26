Задымление произошло на нефтяной шахте в Коми – МЧС

Фото: 11.mchs.gov.ru

МЧС России по Республике Коми сообщило о задымлении, которое зафиксировали на нефтяной шахте в поселке Ярега днем 26 декабря.

"В 14:55 по московскому времени 26 декабря в нефтешахте № 3 производственного предприятия "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" в поселке Ярега городского округа Ухта – задымление в уклонном блоке 2Т-4", – уточнили в МЧС.

К месту происшествия были направлены спасательные группы, в состав которых вошли специалисты военизированной горноспасательной части, а также пожарные.

В свою очередь, агентству ТАСС в МЧС рассказали, что сотрудников шахты начали эвакуировать. Однако ведомство не сообщило, сколько горняков находятся под землей.

Ранее сообщалось, что работников шахты "Ангидрит" в срочном порядке эвакуировали из-за пожара на трансформаторной подстанции. Пламя появилось на глубине 70 метров.

Кроме того, вся производственная деятельность была приостановлена.

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