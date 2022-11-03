Четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте в Казахстане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

По предварительной информации, 3 ноября в городе Шахтинск на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате происшествия погибли четыре работника, поиски еще одного продолжаются. Также четверо госпитализированы в больницу.

По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что работников шахты "Ангидрит" в срочном порядке эвакуировали из-за пожара на трансформаторной подстанции. Пламя появилось на глубине 70 метров.

Кроме того, вся производственная деятельность была приостановлена.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!