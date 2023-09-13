Власти сообщили о завершении спасательных работ после обрушения шахты в Турции

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Спасательные работы после обрушения в шахте на севере Турции завершены. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на губернатора провинции Зонгулдак Османа Хаджибекташоглу.

Он уточнил, что обрушение в шахте в районе города Эрегли произошло по неустановленной причине. В результате инцидента скончался один рабочий, трое были спасены. На данный момент спасатели поднимаются на поверхность.

Об инциденте стало известно днем 13 сентября. На момент обрушения в шахте находились 14 рабочих.

До этого обрушение произошло на угольной шахте вблизи населенного пункта Сокобаня в Сербии. В результате инцидента погибли восемь горняков. Еще 20 рабочих получили травмы.

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