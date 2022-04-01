Восемь горняков погибли при аварии на шахте в Сербии

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Обрушение произошло на угольной шахте вблизи населенного пункта Сокобаня в Сербии, в результате аварии погибли восемь горняков. Об этом сообщает РТС.

По словам директора поликлиники города Алексинац Родолюба Живадиновича, также в результате ЧП на шахте "Соко" пострадали 20 человек.

Отмечается, что экстренные службы уточняют данные о количестве шахтеров, оставшихся под землей. Идет спасательная операция.

29 марта из-за землетрясения обрушение произошло на шахте "Денисовская" Нерюнгринского района Якутии. Из-за ЧП из шахты были эвакуированы 72 рабочих. По данным регионального главка МЧС, никто не пострадал.

