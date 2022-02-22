Не менее 59 человек стали жертвами взрыва на руднике в Буркина-Фасо – СМИ

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Не менее 59 человек стали жертвами взрыва на шахте в Буркина-Фасо. Об этом пишет агентство France-Presse, ссылаясь на данные местных источников.

СМИ утверждает, что свыше 50 человек получили различные травмы. Среди них есть женщины и дети. Кроме того, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв случился на месте промывки золота. По словам местного жителя, причиной произошедшего стал пожар на складе контрабандного динамита.

Ранее сигнал о задымлении прозвучал на шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области. Сообщалось, что забой самостоятельно покинули 55 горняков.