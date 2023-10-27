27 октября, 18:03Происшествия
Трое рабочих погибли в траншее на строительном объекте в Петербурге
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"
Трое рабочих погибли в траншее во время проведения строительных работ на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по городу.
Отмечается, что люди погибли из-за обрушения грунта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").
В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, говорится в тексте. Следователи намерены назначить экспертизы.
Ранее рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в Таганском районе столицы. Инцидент произошел в доме в 4-м Крутицком переулке.
До этого полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе Москвы. Мужчина скончался от полученных повреждений.
Человек пострадал при ремонтных работах в кафе на Цветном бульваре
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