Трое рабочих погибли в траншее на строительном объекте в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Трое рабочих погибли в траншее во время проведения строительных работ на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по городу.

Отмечается, что люди погибли из-за обрушения грунта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").

В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, говорится в тексте. Следователи намерены назначить экспертизы.

Ранее рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в Таганском районе столицы. Инцидент произошел в доме в 4-м Крутицком переулке.

До этого полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе Москвы. Мужчина скончался от полученных повреждений.

Человек пострадал при ремонтных работах в кафе на Цветном бульваре