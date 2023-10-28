Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 20

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в казахстанской Караганде увеличилось до 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании-собственника шахты Виктора Гафиулова.

На поверхность из 252 человек вывели 205. Из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски остальных шахтеров продолжаются.

Ранее речь шла о 16 жертвах происшествия.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана. Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар.