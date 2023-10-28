Количество погибших в результате аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 16

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Количество погибших при аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло до 16 человек, еще 18 человек пострадали. Об этом говорится в заявлении компании "АрселорМиттал Темиртау".

В организации добавили, что поиски еще 31 шахтера продолжаются. На месте происшествия по-прежнему работают спасатели ПВАСС.

Об аварии в шахте им. Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана. Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте Ерунаковская-8 в Кемеровской области. На поверхность в целях безопасности вывели почти 260 горняков.