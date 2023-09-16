Горянки двух шахт Кузбасса эвакуировались на поверхность после аварии

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Горняки кемеровских шахт имени Кирова и Комсомолец, эвакуирующиеся из-за аварии на трансформаторной подстанции, вышли на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Все работники шахт имени С.М. Кирова и Комсомолец самостоятельно в соответсвии с инструкцией вышли на поверхность. Пострадавших в результате ЧП нет. Сообщается, что причиной эвакуации горняков стала остановка главных вентиляторов проветривания из-за аварии на трансформаторной станции.

Ранее сообщалось, что горняков нескольких шахт в Кузбассе (Заречная, Участок Октябрьская, Кирова, Костромовская, Комсомолец) эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции.

Ранее в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек. 222 человек из них удалось эвакуировать. Пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.