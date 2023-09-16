В шахтах Кузбасса началась эвакуация горняков

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Горняков нескольких шахт Кузбасса экстренно эвакуируют в связи с замыканием на подстанции. Об этом "Интерфаксу" рассказали в экстренных службах.

"Из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах "Заречная", "Кирова", "Костромовская", "Участок Октябрьская", "Коммомолец", – сообщили источнику.

Пока данных о пострадавших не поступало. Иных деталей происшествия пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что 17 августа в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек.

Были эвакуированы 222 шахтера, 13 из них обратились за медицинской помощью, 6 человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

Вечером 19 августа спасатели нашли тело четвертого и пятого горняков. Поисками занимались два отделения, находящихся под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.