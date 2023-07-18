Троих рабочих спасли после потери сознания в резервуаре очистных сооружений в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи оказывают медицинскую помощь троим рабочим, которые потеряли сознание внутри резервуара очистных сооружений в Головинском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источники.

"Трое рабочих потеряли сознание при проведении сварочных работ внутри резервуара очистных сооружений по адресу Ленинградское шоссе дом 45б. К настоящему моменту все пострадавшие были извлечены из резервуара и переданы медикам", – говорится в уведомлении.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строящемся объекте на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве. Следователи установили, что рабочий скончался на месте от полученных травм. Отмечалось, что правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и проводить опрос сотрудников организации и очевидцев.

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