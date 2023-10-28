Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 11

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Количество погибших в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 11 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации региона Ермаганбета Булекпаева.

Кроме того, в больницу с различной степенью тяжести доставили 18 человек. По словам Булекпаева, в шахте произошел пожар.

Ранее сообщалось о семерых погибших в результате аварии на шахте в Казахстане. По предварительной версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана.

До этого в Пермском крае произошло обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники. В результате инцидента погиб один человек.