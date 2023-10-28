Токаев поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау"

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", владеющей шахтой им. Костенко, в которой произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Глава государства также выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате ЧП, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Токаев поручил казахстанскому правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана правительственная комиссия.

Ранее сообщалось, что в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. Как сообщили в компании АрселорМиттал Темиртау, в лаве произошел взрыв газометана. По словам главы администрации региона Ермаганбета Булекпаева, в шахте вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате случившегося погибли 16 человек, еще 18 получили различные травмы. Поиски еще 31 шахтера продолжаются.