Пламя с резервуара в Коми перешло на соседний, заполненный нефтью

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь с резервуара временного содержания нефтепродуктов в Усинском районе Республики Коми перешел на соседний, который заполнен нефтью. Об министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич рассказала в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что ситуация осложнилось.

"Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой", – поделилась Киселевич.

Пожар произошел 29 октября на выведенном из эксплуатации резервуаре. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".

В результате инцидента один работник погиб, двое пострадали. Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не выявили.

На этом фоне прокуратура города Усинска организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдения законодательства компанией, эксплуатирующей данный объект.