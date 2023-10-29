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29 октября, 20:52

Происшествия

Склад воспламенился в Ижевске на площади 3,8 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на складе в Ижевске на площади 3 800 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Информация о возгорании на складе, который находится на улице Гольянский поселок, поступила в экстренные службы в 20:15 (19:15 по московскому времени).

"Всего в ликвидации задействовано 46 человек и 16 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул на неиспользуемом нефтяном резервуаре под Усинском в республике Коми. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, пламя было локализовано силами МЧС России.

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