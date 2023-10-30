Два человека пострадали при пожаре на АЗС в подмосковных Химках

Пожар произошел на АЗС в подмосковных Химках, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

На Международном шоссе, 18, загорелись газово-стационарная колонка и два автомобиля. Пожар был локализован на площади 60 квадратных метров. Позже спасатели ликвидировали открытое горение.

На месте работают 11 человек и 3 единицы техники. По данным ТАСС, в результате ЧП пострадали два человека.

РИА Новости сообщает, что причиной пожара на АЗС в подмосковных Химках стала разгерметизация емкости с пропаном. По уточненной информации агентства, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул на неиспользуемом нефтяном резервуаре под Усинском в Республике Коми. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, пламя было локализовано силами МЧС России.