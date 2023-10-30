30 октября, 10:41Происшествия
В Химках потушили пожар на АЗС
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
В подмосковных Химках на АЗС потушили пожар. Об этом заявили в своем телеграм-канале МЧС России.
По информации ведомства, на месте были задействованы 33 пожарных и 10 единиц техники.
"Произошла разгерметизация емкости с пропаном без последующего возгорания. Горели паллеты, бытовки и 5 авто", – сказано в заявлении министерства.
На данный момент пожарные заливают место возгорания водой и пеной, чтобы не допустить нового пожара.
Прокуратура Москвы поставила на контроль выявление обстоятельств возгорания. Точную причину пожара объявят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее МЧС России сообщило, что на АЗС загорелись газово-стационарная колонка и два автомобиля. Пожар сначала был локализован на площади 60 квадратных метров, а позже спасатели ликвидировали открытое горение. В результате происшествия пострадали три человека.
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