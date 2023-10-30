В Химках потушили пожар на АЗС

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковных Химках на АЗС потушили пожар. Об этом заявили в своем телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, на месте были задействованы 33 пожарных и 10 единиц техники.

"Произошла разгерметизация емкости с пропаном без последующего возгорания. Горели паллеты, бытовки и 5 авто", – сказано в заявлении министерства.

На данный момент пожарные заливают место возгорания водой и пеной, чтобы не допустить нового пожара.

Прокуратура Москвы поставила на контроль выявление обстоятельств возгорания. Точную причину пожара объявят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее МЧС России сообщило, что на АЗС загорелись газово-стационарная колонка и два автомобиля. Пожар сначала был локализован на площади 60 квадратных метров, а позже спасатели ликвидировали открытое горение. В результате происшествия пострадали три человека.

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