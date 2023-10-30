30 октября, 10:13Происшествия
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках увеличилось до 3 – СМИ
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Количество пострадавших во время пожара на АЗС в подмосковных Химках выросло до трех человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По последним данным, пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Степень полученных травм устанавливается", – уточнил неназванный источник в оперативных службах.
Причиной пожара могла стать разгерметизация емкости с пропаном. По уточненным данным, на автозаправке загорелись поддоны, бытовки и 5 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, сообщил телеграм-канал подмосковной прокуратуры.
Ранее в МЧС России сообщали, что на Международном шоссе, 18, загорелись газово-стационарная колонка и два автомобиля. Пожар сначала был локализован на площади 60 квадратных метров, а позже спасатели ликвидировали открытое горение.
Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы
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