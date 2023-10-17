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17 октября, 12:47

Происшествия

Очевидцы рассказали о смертельном ДТП на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП в Соловьином проезде на юго-западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам собеседницы издания, в грузовую фуру въехал джип, а затем в них врезался легковой автомобиль, заехав под внедорожник. После этого задний автомобиль загорелся.

"Дорога не проблемная, более того, у нас здесь куча лежачих полицейских. Как им удалось развить такую скорость, я не очень понимаю", – отметила женщина.

Другая девушка сказала, что припаркованные на этой дороге фуры мешают обзору. Однако это не мешает устраивать водителям ночные гонки. Сам проезд является объездным и имеет уклон и поворот. По ее мнению, это может влиять на аварийность.

О происшествии стало известно 17 октября. В районе Теплый Стан на Соловьином проезде столкнулось три автомобиля. Затем последовал пожар, который был оперативно ликвидирован. В результате ДТП погибли два человека.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"


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