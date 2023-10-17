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17 октября, 11:42

Происшествия

Три машины столкнулись и загорелись на юго-западе Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Два человека погибли в ДТП и последовавшем затем пожаре на юго-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

ЧП произошло в Соловьином проезде, 2. Там столкнулись три автомобиля – грузовик и две легковые машины. Легковушки загорелись.

На месте происшествия работают пожарные. Они оперативно ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 7 квадратных метров.

Движение по Соловьиному проезду временно перекрыто.

Ранее маршрутка и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, три человека пострадали. Инцидент случился 16 октября примерно в 17:25 на Волковском шоссе. По информации ведомства, маршрутное такси Iveco врезалось в рейсовый автобус ПАЗ. В результате столкновения получили травмы три человека, которым оказывается необходимая медпомощь.

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