16 октября, 20:22Происшествия
Три человека пострадали в результате ДТП с автобусом и маршруткой в Мытищах
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Маршрутка и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, три человека пострадали. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Инцидент случился 16 октября примерно в 17:25 на Волковском шоссе. По информации ведомства, маршрутное такси Iveco врезался в рейсовый автобус ПАЗ. В результате столкновения получили травмы три человека, которым оказывается необходимая медпомощь.
Прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее ДТП с участием туристического автобуса на 73-м километре дороги Раздольное – Хасан вблизи поселка Барабаш произошло 16 октября примерно в 14:48 по местному времени. По предварительной информации, водитель рейсового транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет.
В Минздраве Приморского края сообщили, что в больницу после аварии доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали. К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов. Еще два человека погибли.
Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения".
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