Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье в тяжелом состоянии выросло до 6

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье в тяжелом состоянии выросло до шести, сообщается в телеграм-канале краевого министерства ГО и ЧС.

Еще 11 человек получили травмы средней тяжести и легкие повреждения. В Минздраве региона добавили, что в больницу после аварии доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали.

К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов. Еще два человека погибли.

Всего в автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, а автобус принадлежит китайскому предприятию.

Сообщение о ДТП с участием туристического автобуса на 73-м километре дороги Раздольное – Хасан вблизи поселка Барабаш поступило в полицию 16 октября в 14:48 по местному времени. По предварительной информации, 50-летний водитель рейсового транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения".

К месту ДТП отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Автобус с туристами перевернулся в Приморье