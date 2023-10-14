ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне МСД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне МСД, в районе дома 29 по шоссе Энтузиастов, произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются. На месте работают оперативные службы столицы. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее на внутренней стороне 48-го километра МКАД, в районе развязки с Боровским шоссе, автомобиль врезался в стоящую на дороге машину.

Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено, в связи с чем Дептранс призвал московских водителей заранее выбирать пути объезда.