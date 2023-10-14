На 48-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с двумя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 48-го километра МКАД, в районе развязки с Боровским шоссе, автомобиль врезался в стоящую на дороге машину. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые уточняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.

В Дептрансе также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. В связи с этим автомобилистам порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля въехал в стоящий грузовик на внешней стороне 48-го километра МКАД. В связи с аварией движение на этом участке также было затруднено, однако позже его восстановили.

До этого на внутренней стороне 29-го километра МКАД, после развязки с Липецкой улицей, 22-летняя девушка за рулем автомобиля "ВАЗ" врезалась в ограждения дорожных работ, не справившись с управлением. В результате аварии пострадали она и трое пассажиров 2001 года рождения.

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