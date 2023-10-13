Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека погибли ночью в двух ДТП в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что первое ДТП произошло на востоке столицы, в 00:36 по московскому времени на СВХ в районе дома 1, строения 9, по 2-му Иртышскому проезду.

Водитель автомобиля Kia столкнулся с машиной "КамАЗ", не справившись с управлением. В результате инцидента водитель легковушки и пассажир скончались на месте от полученных травм.

В тексте указано, что вторая авария произошла на Ярославском шоссе в районе дома 114 в 00:50 по московскому времени. Водитель авто Mercedes совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Ранее легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Люберцах. В результате аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств.

До этого 44-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi сбила на нерегулируемом пешеходном переходе прохожую с ребенком в детской коляске. ДТП произошло на Самаркандском бульваре.

Легковой автомобиль въехал в грузовик на 48-м километре МКАД в столице