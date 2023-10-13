Движение на МСД затруднено из-за ДТП с легковым авто и грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Московском скоростном диаметре (МСД), в районе Северо-Восточной хорды, дома 1 по Амурской улице, автомобиль врезался в грузовик, который осуществлял прикрытие при проведении дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте также опубликовали видео с моментом аварии. На нем видно, что легковой автомобиль въехал в большегруз боковой стороной на большой скорости.

Обстоятельства аварии, а также информация о возможных пострадавших устанавливаются. На месте работают городские оперативные службы.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП незначительно затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль с футболистами клуба "Уралец-ТС" (Нижний Тагил) попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург. Трое спортсменов получили травмы различной степени тяжести, футболист Евгений Ситников погиб на месте.

До этого на внутренней стороне 29-го километра МКАД 22-летняя девушка за рулем автомобиля "ВАЗ" врезалась в ограждения дорожных работ, не справившись с управлением. В результате аварии пострадали она и трое пассажиров 2001 года рождения.