11 октября, 09:25Происшествия
Маршрутка и легковая машина столкнулись в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Люберцах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
В результате аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств. Их точное число устанавливается.
ДТП произошло около 08:00 на Вертолетной улице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске автобус сбил двух детей 2008 и 2006 годов рождения. По данным МВД, они переезжали проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокатах.
Уточняется, что один ребенок скончался на территории происшествия. Девочка была доставлена в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
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