Пользователей электросамокатов в РФ обяжут оформлять страховку – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России планируют ввести обязательное страхование ответственности для тех, кто часто использует электросамокаты и электровелосипеды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на предложение депутатов Госдумы.

Как утверждают в Центробанке, обязательное страхование позволит защитить права пострадавших, особенно в условиях увеличения числа ДТП с участием электросамокатов.

Депутат Госдумы Александр Якубовский, который предложил эту идею, заявил, что введение обязательного страхования позволит возместить причиненный ущерб не только здоровью, но и имуществу людей, пострадавших в ДТП.

Директор по страхованию группы компаний BestDoctor Денис Гаврилов добавил, что данная мера поможет, во-первых, определить и урегулировать назревшие проблемы, а во-вторых, уменьшить аварийность за счет внедрения ответственности.

Однако в Центробанке отметили, что, прежде чем создавать систему обязательного страхования, необходимо решить комплекс других задач, которые прямо не относятся к страховому законодательству.

"Нужно решить вопросы идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности", – подчеркнули в Банке России.

Ранее замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать водителей средств индивидуальной мобильности сдавать экзамен на знание ПДД. Это необходимо для снижения аварийности и, соответственно, напряжения в обществе из-за опасного вождения некоторых пользователей СИМ.

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