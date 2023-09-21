Владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД

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Владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) хотят обязать сдавать экзамен по ПДД. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарий уже направил соответствующее обращение Михаилу Мишустину. В нем он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие СИМ. В этом, по его мнению, есть позитивные моменты. Так, например, появляются новые рабочие места для обслуживания таких средств передвижения, а также уменьшается нагрузка на общественный транспорт.

При этом, как отметил Делягин, на дорогах стало менее безопасно, увеличилось количество аварий, в том числе с летальным исходом. Кроме того, пешеходы конфликтуют с самокатчиками, что способствует напряжению в обществе, добавил он.

"Причинами этого являются аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ", – говорится в его письме.

Он пояснил, что арендаторы СИМ и курьеры не станут так делать, поскольку осознают, что у них не получится сохранить анонимность. Они изначально стараются вести себя аккуратно, подчеркнул Делягин.

В настоящее время призвать к ответственности владельцев средств индивидуальной мобильности сложно. По словам парламентария, часто им удается избежать штрафа в случае нарушения. Он призвал обязать владельцев СИМ сдавать экзамен по ПДД и получать соответствующий документ.

С 1 сентября в Париже запретили аренду электросамокатов. После этого решения город стал первой столицей в Европе, запретившей услугу по прокату такого вида транспорта.

Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева поддержала решение Парижа. По ее словам, введение полного запрета на использование электрических самокатов в городе спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюремного заключения.

Ранее за запрет сервисов аренды электросамокатов выступили 62% жителей Москвы. Большинство из них недовольны, что электросамокаты оставляют на тротуарах или остановках общественного транспорта.



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