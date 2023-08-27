18:12Общество
Совфед поддержал решение Парижа о запрете электросамокатов в городе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева поддержала решение Парижа о запрете электросамокатов в городе с 1 сентября. Об этом политик написала в своем телеграм-канале.
"Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути", – отметила Афанасьева.
По словам политика, введение полного запрета на использование электрических самокатов в городе спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюремного заключения.
Немногим ранее сообщалось, что с 1 сентября в Париже запретят аренду электросамокатов. После этого решения город станет первой столицей в Европе, запретившей услугу по прокату такого вида транспорта. В мэрии Парижа добавили, что арендовать электросамокаты можно будет только до конца августа.
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