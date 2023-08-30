Правозащитник объяснил, почему в России не запретят самокаты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правозащитник Дмитрий Аграновский считает, что в России не запретят аренду электросамокатов, как это сделали на референдуме в Париже. Его слова передает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению адвоката, ограничить аренду электросамокатов в стране не получится даже через референдум, поскольку избирком не пропустит такой вопрос. Аграновский напомнил, что согласно законодательству, речь в данном случае идет об ограничении свободного оборота товаров и услуг.

"Поэтому у нас такой правовой механизм, как в Париже, невозможен", – пояснил он.

Эксперт заметил, что в России проводить референдумы по муниципальным вопросам не принято, хотя, например, в Италии или Индии это – обычная практика.

С 1 сентября в Париже запретят аренду электросамокатов. После этого решения город станет первой столицей в Европе, запретившей услугу по прокату такого вида транспорта. В мэрии Парижа добавили, что арендовать электросамокаты можно будет только до конца августа.

Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева поддержала решение Парижа. По ее словам, введение полного запрета на использование электрических самокатов в городе спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюремного заключения.

Ранее запрет сервисов аренды электросамокатов поддержали 62% жителей Москвы. Большинство из них недовольны, что электросамокаты оставляют на тротуарах или остановках общественного транспорта. Помимо этого, респонденты высказали негативное мнение о вождении электросамокатов в нетрезвом виде, что провоцирует аварии. Еще 22% высказались против инициативы.

С начала летнего сезона в Москве заблокировали более семи тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения правил дорожного движения. За грубое нарушение ПДД при этом привлекли более 15 тысяч водителей средств индивидуальной мобильности.



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