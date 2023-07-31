Более 7 тыс аккаунтов водителей электросамокатов заблокировали в Москве с начала сезона

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С начала сезона в Москве заблокировали более семи тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют ПДД, соблюдение которых отслеживают сотрудники ГИБДД. Это необходимо для повышения уровня безопасности поездов.

"Для пользователей сервисов аренды всегда действовали внутренние штрафы, а за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения ПДД пользователи в сервисах блокируются. Так, с начала сезона операторы уже заблокировали более 7 тысяч аккаунтов нарушителей", – цитирует его РИА Новости.

С начала сезона проката СИМ в городе за грубое нарушение ПДД привлекли к ответственности более 15 тысяч человек, добавил Ликсутов.

Ранее в Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Допустимую скорость движения вне проезжей части предлагали установить на уровне в 20 километров в час. Сейчас максимально допустимая скорость для электросамокатов вне проезжей части составляет 25 километров в час, по проезжей части – до 60 километров в час.



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