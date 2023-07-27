ЛДПР разрабатывает законопроект о страховке для пользователей электросамокатов

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ЛДПР готовит законопроект об обязательном страховании пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается в телеграм-канале думской фракции ЛПДР.

"Введение подобного вида страхования защитит как интересы самих граждан, управляющих СИМ, так и пешеходов и автовладельцев, поскольку в случае ДТП с участием электросамокатов страховая компания возместит пострадавшим убытки, отметил парламентарий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемые инициативой полисы должны стать аналогом ОСАГО. Они станут обязательными к оформлению для каждого владельца электросамоката, гироскутера или других СИМ. В случае с арендованными электросамокатами полисы будет автоматически оформлять прокатная компания.

Вместе с тем в ЛДПР напомнили, что, по данным МВД, в 2022 году произошло 941 ДТП с участием СИМ. В них погибли 19 человек, еще 976 человек получили различные травмы. При этом в этом году количество аварий выросло в 1,5 раза, резюмировали депутаты.

Ранее в ЛПДР предложили запретить движение без номерных знаков на высокомощных самокатах. По мнению главы партии Леонида Слуцкого, высокоскоростные самокаты внешне похожи на самокаты, но на самом деле могут обогнать автомобиль.

Уточняется, что ранее в ЛДПР предложили запретить движение по городским дорогам для всех СИМ при отсутствии у них номерных знаков. Однако новое предложение предусматривает введение таких мер только в отношении высокомощных СИМ.

Число ДТП с участием СИМ в России увеличилось почти на 60%