В ЛДПР предложили запретить движение без номерных знаков только на высокомощных самокатах

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Запрет на движение без номерных знаков должен распространяться только на высокоскоростные и высокомощные самокаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Что касается номерных знаков, есть агрегаты, которые летают со скоростью 80 километров в час. Понятно, что другая должна быть сертификация, другие требования к безопасности", – объяснил он инициативу.

По его мнению, высокоскоростные самокаты внешне похожи на самокаты, но на самом деле могут обогнать автомобиль.

Уточняется, что ранее в ЛДПР предложили запретить движение по городским дорогам для всех средств индивидуальной мобильности (СИМ) при отсутствии у них номерных знаков. Также депутаты выступили с инициативой запретить использовать самокаты, скорость которых превышает 25 километров в час, и запретить движение двух человек на одном самокате в дождь, скользкую погоду быстрее 5 километров в час.

Ранее в Совфеде предложили устанавливать на электросамокаты госномера. По словам заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Валерия Васильева, нумерация позволит эффективнее отслеживать нарушения ПДД водителями.

Также в Межрегиональной ассоциации автошкол заявили, что лица, передвигающиеся на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других СИМ, должны проходить предварительное обучение. Подобное доказывает статистика аварийности с участием водителей электросамокатов, подчеркнула президент ассоциации Татьяна Шутылева.

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