Девушка-водитель и трое пассажиров легковушки пострадали в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Утром 12 октября на внутренней стороне 29-го километра МКАД после развязки с Липецкой улицей 22-летняя девушка – водитель автомобиля "ВАЗ" врезалась в ограждения дорожных работ, не справившись с управлением. В результате аварии пострадали она и трое пассажиров 2001 года рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в связи с ДТП на данном участке дороги движение было затруднено. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда. Позже стало известно, что проезжая часть освобождена.

До этого один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Рыбинском районе Красноярского края.

Предварительно, в районе села Большая Уря на трассе Р-255 "Сибирь" 28-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4. Далее Honda Civic врезалась в Toyota, последняя от удара попала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN.

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