Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском крае

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Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Предварительно, в районе села Большая Уря на трассе Р-255 "Сибирь" 28-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4. Далее Honda Civic врезалась в Toyota, последняя от удара попала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN.

Как сообщили в главке МВД, погибла 3-летняя девочка, находившаяся в Honda. Также в этом автомобиле пострадали водитель и двое пассажиров, среди которых 9-летний мальчик. Еще травмы получили пассажиры Nissan и Toyota.

Установлено, что погибшая девочка была в детском кресле, однако оно не соответствовало ее росту и весу. А 9-летний мальчик, предварительно, не был пристегнут ремнем безопасности. Также водитель Nissan, спровоцировавший аварию, получил водительское удостоверение в декабре прошлого года.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, пострадавший мальчик находится в отделении больницы под наблюдением врачей, один взрослый в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает специализированная следственно-оперативная группа краевой полиции, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

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