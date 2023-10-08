08 октября, 22:09Происшествия
Водитель погиб в ДТП на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения на западе Москвы, в результате он погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
ДТП произошло на улице МЖД Киевская 5-м километре. 37-летний мужчина, управлявший автомобилем, скончался от полученных травм.
"Прокуратура Западного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии", – говорится в сообщении.
Как уточнили в столичном Дептрансе, движение на территории аварии не затруднено.
Ранее стало известно, что электропоезд сообщением Москва – Монино Ярославского направления столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде. Поезда в сторону области задерживаются. Никто не пострадал.
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