Автомобиль влетел в ограждения дорожных работ на 29-м км МКАД, движение затруднено

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 29-го километра МКАД, после развязки с Липецкой улицей, легковой автомобиль влетел в ограждения дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы Москвы, они уточняют информацию о возможных пострадавших и обстоятельства ДТП. Дептранс также опубликовал видео с моментом аварии.

В связи с ДТП на данном участке дороги движение затруднено. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Люберцах. В результате аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств.

До этого 44-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi сбила на нерегулируемом пешеходном переходе прохожую с ребенком в детской коляске. ДТП произошло на Самаркандском бульваре.

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