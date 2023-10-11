Автомобиль загорелся на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Волгоградском проспекте, в районе развязки с Новорязанским шоссе, произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился. Водитель в результате аварии не пострадал.

До этого три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП с участием грузовика и легковой машины на трассе в Приморье.



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